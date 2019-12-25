Температура прогреется до 33 градусов по Цельсию.

Жителей Москвы предупредили о возвращении жары. Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на заявление синоптика из центра "Фобос" Михаила Леуса. Специалист предупредил жителей столицы в собственном аккаунте на Facebook о том, что впервые за июль температура воздуха в городе превысит показатель в 30 градусов по Цельсию.

Сегодня, 8 июля, столичный регион останется в центральной части обширного антициклона. Его стараниями сохранится малооблачная и сухая погода, а температурный фон впервые в июле превысит 30-градусную отметку. Михаил Леус, синоптик

Сегодня днем в Москве стоит ждать температуры выше 32 градусов, а в Московской области - до 33 градусов по Цельсию. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. При этом солнечная активность будет умеренной, а геомагнитное поле земли останется спокойным.

В период с 11:00 8 июля до 20:00 11 июля в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 33 градусов. пресс-служба Росгидромета

В Петербурге 7 июля был поставлен новый температурный рекорд.

Фото:Piter.tv