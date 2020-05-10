Жителей Москвы предупредили о резком изменении погоды

Однако в ночь на среду все равно ожидается похолодание.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителей Москвы в ближайшее время ждет резкое изменение погодных условий. Вильфанд заявил, что в ночь на 12 мая температура воздуха поднимается до +10 градусов, а утром – еще выше: от 24 до 26 градусов тепла.

Отмечается, что такие показатели в норме характерны для июля, а сам день будет дождливым и ветреным. После этого Вильфанд указал, что в ночь на среду Москву и Подмосковье ждет сильное похолодание – до 3-5 градусов в городе и 1-6 градусов в области. Такую погоду синоптик прогнозирует до конца недели.

Ранее инфекционист Анастасия Турова поведала, как уберечь себя от клещей.