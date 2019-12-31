Он связан с выплатой административных штрафов.

Жителей Москвы предупредили о новом виде мошенничества. Некоторые жители города получают постановления о назначении административного наказания.

Эти решения якобы вынесены сотрудниками Роспотребнадзора. Письма распространяются "Почтой России" и содержат квитанции с неверными реквизитами для оплаты штрафа. Департамент труда и социальной защиты дал рекомендации по защите от действий злоумышленников.

Следует обратить внимание на счет получателя в территориальном органе Федерального казначейства. Также на незнакомые звонки лучше всего отвечать при помощи слова "алло". Благодаря этому мошенники не могут собрать биометрию - звуковые отпечатки голоса.

Консультации по правильности вынесенного постановления можно получить по номеру 8-495-687-29-86.

Ранее Piter.tv писал о том, что мошенники обманули артиста Мариинского театра по телефону на 52 тыс. рублей.