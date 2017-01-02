  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мошенники обманули артиста Мариинского театра по телефону на 52 тыс. рублей
Сегодня, 20:54
64
nadezhda_sib

Мошенники обманули артиста Мариинского театра по телефону на 52 тыс. рублей

0 0

Злоумышленник представился сотрудником банка.

Артист Мариинского театра лишился денег с банковской карты, его обворовали мошенники, передало "РЕН ТВ".

По словам мужчины, на его номер пришло SMS, в котором говорилось о сомнительных операциях с его счетом. После этого артисту позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Для того, чтобы "предотвратить" мошенничество театральный деятель должен был продиктовать код их новых сообщений. После этого с него списали 52 тыс. рублей. 

Потерпевший обратился в полицию.

Ранее в прокуратуре предупредили о распространении новых видов мошенничества. 

Фото: pixabay.com

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии