Мошенники обманули артиста Мариинского театра по телефону на 52 тыс. рублей

Злоумышленник представился сотрудником банка.

Артист Мариинского театра лишился денег с банковской карты, его обворовали мошенники, передало "РЕН ТВ".

По словам мужчины, на его номер пришло SMS, в котором говорилось о сомнительных операциях с его счетом. После этого артисту позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Для того, чтобы "предотвратить" мошенничество театральный деятель должен был продиктовать код их новых сообщений. После этого с него списали 52 тыс. рублей.

Потерпевший обратился в полицию.

Ранее в прокуратуре предупредили о распространении новых видов мошенничества.

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