Сайты знакомств и надомная работа: россиян предупредили о распространении новых видов мошенничества

Генеральная прокуратура предупреждает: в зоне особого риска - сертификаты материнского капитала, надомная работа и интернет-мошенники.

За последние 5 лет в России серьезно изменились основные схемы и методы работы мошенников. Научно-технический прогресс и цифровая экономика, а также новые бытовые привычки россиян существенно влияют на "карту преступлений". Об этом в интервью ТАСС рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной. Эксперт проанализировал статистику последних лет и рассказал, где особенно активно орудуют мошенники 21 века.

По его словам, среди новых направлений - мошенничества с материнским капиталом и надомной работой. Причем "родительскими сертификатами" иногда орудуют сами недобросовестные мамы и папы. Что касается надомной работы, то здесь "низкий порог" для входа мошенников обусловлен легким доступом к личному имуществу граждан.

Отдельно развиваются новые виды мобильных мошенников и киберпреступников. Среди актуальных тенденций в этой сфере Александр Куренной назвал рост мошенничеств через сайты знакомств.

Все более изощренным становится мошенничество посредством мобильной связи: мобильное мошенничество, мошенничество в интернете

Не сбавляет оборотов и кардинг - мошенничества, обусловленные доступом преступников к банковским картам доверчивых и невнимательных граждан.