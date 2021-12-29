Сотрудники "Парка Монрепо" просят горожан помочь птицам пережить зиму

Пернатые больше страдают от голода нежели от холода.

Сотрудники музея-заповедника "Парк Монрепо" на своей странице ВКонтакте призвали жителей Ленобласти помочь птицам пережить зиму.

Как рассказали сотрудники, с каждым днем у птиц становится все меньше корма, большая часть которого скрыта под снегом. Пернатые больше страдают от голода нежели от холода. Им можно помочь, наполнив кормушку едой.

Наполняйте кормушку регулярно, поскольку птицы привыкают к одному месту и уже не ищут корм в другом. пресс-служба "Парка Монрепо"

В комментариях под постом горожане поделились своими рецептами "блюд", которые готовят специально для птиц.

Я делаю смесь из пшена, семечек, овсяных хлопьев, иногда добавляю пшеничку, ну и, конечно, сало. Согласна с комментариями парка: кормить нужно регулярно, они очень быстро привыкают и прилетают в одно и то же время. пользователь в комментариях под постом

Ранее в "Парке Монрепо" запечатлели дятла, который лакомился снегом.

Видео: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"