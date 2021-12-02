В "Парке Монрепо" запечатлели дятла, который лакомился снегом

Утром в четверг, 2 декабря, в сообществе музея-заповедника "Парк Монрепо" опубликовали видеозапись, как дятел ест снег.
На кадрах удалось запечатлеть птицу, достающую семечки из шишки и заедающую снегом.
В объектив попала столовая дятла или, как уточнили в заповеднике, кузница дятла.
Зимой пестрые дятлы в основном питаются семенами сосен и елей.
отметили в парке
Чтобы добыть семена, птица помещает сосновую или еловую шишку в расщелине дерева, а потом обрабатывает ее клювом.
Фото и видео: Музей-заповедник "Парк Монрепо" / Вконтакте
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все