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В "Парке Монрепо" запечатлели дятла, который лакомился снегом

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На видеозаписи заметно, как дятел достает семечки из шишки и заедает снегом.

Утром в четверг, 2 декабря, в сообществе музея-заповедника "Парк Монрепо" опубликовали видеозапись, как дятел ест снег. 

На кадрах удалось запечатлеть птицу, достающую семечки из шишки и заедающую снегом. 

В объектив попала столовая дятла или, как уточнили в заповеднике, кузница дятла. 

Зимой пестрые дятлы в основном питаются семенами сосен и елей.

отметили в парке

Чтобы добыть семена, птица помещает сосновую или еловую шишку в расщелине дерева, а потом обрабатывает ее клювом.

Фото и видео: Музей-заповедник "Парк Монрепо" / Вконтакте

Теги: дятел, парк монрепо, петербург, снег
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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