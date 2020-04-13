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Жителей Ленобласти призвали не забывать о сдаче крови во время эпидемии

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Количество доноров за последнее время заметно сократилось.

Главврач ГКУЗ "Центр крови" Ленинградской области Леонид Левченко попросил жителей продолжать оказывать донорскую помощь, несмотря на эпидемию коронавируса. Видеообращение было размещено в ВК-сообществе "Центр крови Ленинградской области".

Медик отметил, что в условиях режима самоизоляции желающих сдать кровь становится все меньше, но количество людей, нуждающихся в переливании, не сократилось. Врачи продолжают работать с пациентами, которым необходима помощь доноров и ожидают содействия со стороны жителей региона. 

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге сотрудница ЖКХ опубликовала "антикоронавирусный" гимн.

Видео: ВКонтакте / donorkrowi

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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