Жителей Ленобласти призвали не забывать о сдаче крови во время эпидемии

Количество доноров за последнее время заметно сократилось.

Главврач ГКУЗ "Центр крови" Ленинградской области Леонид Левченко попросил жителей продолжать оказывать донорскую помощь, несмотря на эпидемию коронавируса. Видеообращение было размещено в ВК-сообществе "Центр крови Ленинградской области".

Медик отметил, что в условиях режима самоизоляции желающих сдать кровь становится все меньше, но количество людей, нуждающихся в переливании, не сократилось. Врачи продолжают работать с пациентами, которым необходима помощь доноров и ожидают содействия со стороны жителей региона.

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Видео: ВКонтакте / donorkrowi