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В Петербурге сотрудница ЖКХ опубликовала "антикоронавирусный" гимн

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"Нам не страшен коронавирус, мы работаем в ЖКХ".

Коммунальная служба ЖК "Европа Сити" записала "антикоронавирусный" гимн. Видео в Facebook опубликовала местная жительница Ксения Самарина.

В песне поется о том, что коммунальщикам не страшен коронавирус, они продолжают работать в штатном режиме. Специалисты чистят подъезды, устраняют потопы  протечки.

Ксения Самарина отметила, что ЖКХ опубликовало ролик в своем Telegram, где обычно сообщает о починке скамеек или же ругается недобросовестных водителей, которые неправильно паркуются.

Статую Христа в Рио-де-Жанейро "одели" в халат врача.

Видео: Facebook/ Ксения Самарина

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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