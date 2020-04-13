В Петербурге сотрудница ЖКХ опубликовала "антикоронавирусный" гимн

Коммунальная служба ЖК "Европа Сити" записала "антикоронавирусный" гимн. Видео в Facebook опубликовала местная жительница Ксения Самарина.
В песне поется о том, что коммунальщикам не страшен коронавирус, они продолжают работать в штатном режиме. Специалисты чистят подъезды, устраняют потопы протечки.
Ксения Самарина отметила, что ЖКХ опубликовало ролик в своем Telegram, где обычно сообщает о починке скамеек или же ругается недобросовестных водителей, которые неправильно паркуются.
Статую Христа в Рио-де-Жанейро "одели" в халат врача.
Видео: Facebook/ Ксения Самарина
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