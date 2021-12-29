Жителей Ленобласти приглашают принять участие в акции "Покормите птиц зимой"

В рамках акции союз охраны птиц России проводит интернет-конкурс кормушек.

На этой неделе, 15 января, в России отмечается День зимующих птиц. В честь праздника в Ленобласти запустили акцию "Покормите птиц зимой". Все желающие могут к ней присоединиться, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках акции союз охраны птиц России проводит интернет-конкурс кормушек. Сегодня в школах, детских садах, кружках по интересам, в детских лесничествах мастерят кормушки для пернатых. Всего в конкурсе две номинации: "Оптимальный вариант" и "Чудо-столовая". Каждый месяц жюри выбирает по одной работе в каждой номинации.

Конкурс продлится до 20 марта. Имена победителей станут известны к 1 апреля – Международному Дню птиц. Все подробности можно узнать здесь.

Ранее сотрудники "Парка Монрепо" попросили горожан помочь птицам пережить зиму. С каждым днем у птиц становится все меньше корма, большая часть которого скрыта под снегом. Пернатые больше страдают от голода нежели от холода. Им можно помочь, наполнив кормушку едой.

Фото: pexels.com