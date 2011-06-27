Жителей Ленобласти предупреждают о тумане и грозах до 24 июля

Сегодня в области местами ожидается туман, а 23—24 июля в регионе пройдут грозы.

Спасатели предупреждают о грозах и тумане с 22 по 24 июля в ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по 47-му региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Сегодня в области местами ожидается туман, а 23—24 июля в регионе пройдут грозы. В связи с этим, повышается вероятность ДТП и возникновения лесных пожаров.

Ранее петербургские коммунальщики готовятся к непогоде. Во всех районах Петербурга будут дежурить бригады ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Фото: Piter.tv