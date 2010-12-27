Жителей Ленобласти предупредили о сильном тумане в понедельник

Жителей Ленинградской области предупредили о сильном тумане в понедельник. По данным от пресс-службы ФГБУ "Северо--Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", первый день рабочей недели начнется с тумана и ветра. Специалисты советуют автомобилистам быть внимательнее на дорогах из-за плохой видимости.
В этот день ожидается облачное небо. В большинстве районов области стоит ожидать осадки в виде дождя. Местам он будет носить умеренный характер.Температура ожидается от плюс двух до плюс четырех градусов по Цельсию. В ночное время и утром возможны кратковременные осадки. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду. Атмосферное давление останется на прежнем уровне.
Ранее Piter.tv писал о том, что до +8 градусов потеплеет в Петербурге в последнюю рабочую неделю.
Фото: Piter.tv
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