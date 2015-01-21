Жителей Ленобласти предупредили о риске загрязнения воздуха 9 и 10 сентября

В регионе объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

В Ленинградской области 9 и 10 сентября ожидаются неблагоприятные метеоусловия, которые могут привести к накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Об этом сообщили в комитете государственного экологического надзора региона.

По информации ведомства, прогнозируется НМУ 1-й степени опасности для всех групп источников выбросов. В этот период предприятия и индивидуальные предприниматели обязаны снижать объёмы выбросов в воздух.

Специалисты пояснили, что неблагоприятные метеоусловия — это краткосрочные факторы, способствующие образованию смога и повышенной концентрации вредных примесей в приземном слое атмосферы. Для жителей региона это может выражаться в появлении неприятных запахов, дымки или лёгкого смога.

