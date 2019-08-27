Жителей Ленобласти предупредили о гололеде в понедельник

МЧС просит местных жителей быть аккуратнее на дорогах.

В понедельник, 24 октября, в Ленобласти ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местных жителей просят соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения: на дорогах может быть гололедица. Завтра обещают туман, а 26 октября прогнозируют осадки с мокрым снегом.

Также соблюдать осторожность необходимо пешеходам. Водителям советуют сменить летнюю резину на зимнюю.

В регионе похолодает до -5 градусов. Днем температура воздуха составит +2...+7 градусов.

Фото: Piter.tv