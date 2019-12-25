В Ленобласть в ночь на понедельник придут заморозки

В понедельник, 24 октября, в Ленобласти ожидается комфортная осенняя погода. День будет облачным. Все осадки выпадут ночью, а днем синоптики обещают сухую погоду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью в регионе подморозит до 0...-5 градусов. Днем воздушные массы прогреются до +2....+7 градусов. На дорогах образуется лед, поэтому водителям автомобилей лучше сменить резину.
Добавим, что в Ленобласти подует западный ветер. Его порывы будут достигать 3-8 м/с.
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Фото: Piter.tv
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