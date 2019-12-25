  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласть в ночь на понедельник придут заморозки
Сегодня, 14:23
116
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласть в ночь на понедельник придут заморозки

0 0

В регионе похолодает до -5 градусов. Днем температура воздуха составит +2...+7 градусов.

В понедельник, 24 октября, в Ленобласти ожидается комфортная осенняя погода. День будет облачным. Все осадки выпадут ночью, а днем синоптики обещают сухую погоду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе подморозит до 0...-5 градусов. Днем воздушные массы прогреются до +2....+7 градусов. На дорогах образуется лед, поэтому водителям автомобилей лучше сменить резину. 

Добавим, что в Ленобласти подует западный ветер. Его порывы будут достигать 3-8 м/с.

Ранее на Piter.tv:  стало известно, когда в Петербурге выпадет мокрый снег.

Фото: Piter.tv

Теги: климат, ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии