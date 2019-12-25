Жителей Ленобласти предупредили о дожде в пятницу

Специалисты не прогнозируют чрезвычайных ситуаций.

В четверг, 23 сентября, региональное управление МЧС опубликовало ежедневный прогноз возникновения и развития ЧС на 24 сентября. Согласно данным, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, местами пойдет небольшой дождь.

Уточняется, что юго-восточный ветер достигнет 7-12 метров в секунду, местами до 16 метров в секунду, а днем – до 5-10 метров в секунду.

Столбики термометров ночью покажут +3...+8 градусов, а днем – +7...+12 градусов.

Серьезных чрезвычайных ситуаций не предвидится, однако сохраняется вероятность возникновения природных пожаров – на территории области 1 класс пожароопасности.

Ранее мы писали, что циклон "Тим" принес в Петербург очередные дожди 23 сентября.

Фото: МЧС по Ленобласти, Piter.tv