Циклон "Тим" принес в Петербург очередные дожди 23 сентября

Небо закроют плотные облака, что ограничит приток солнечного тепла и света.

В четверг, 23 сентября, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует очередной циклон, названный немецкими синоптиками "Тим". Двигаясь на город с северо-запада, он закроет небо плотной пеленой облаков и вызовет дожди. Все это ограничит приток солнечного тепла и света. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня в городе составит +9…+11 градусов, в Ленобласти ожидается +7…+12. Ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

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Фото: Instagram / _v_pitere_zhit_