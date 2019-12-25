Петербургский ледокол "Невская застава" отправился на диагностику

Специалистам предстоит определить техническое состояние элементов судна, подтвердить его класс, а также оформить новое свидетельство о классификации.

Петербургский буксир-ледокол "Невская Застава", обеспечивающий экологическую безопасность в акваториях города, отправился на диагностику и плановый межнавигационный ремонт. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

До зимнего сезона специалистам предстоит определить техническое состояние элементов судна, подтвердить его класс, а также оформить новое свидетельство о классификации. В конце проверки ледокол получит судовые регистровые документы, подтверждающие его годность к работе.

В навигационный период ледокол понадобится при ликвидации разливов нефтепродуктов или тушении пожаров на судах и прибрежных территориях. В зимний период – для мониторинга и предотвращения скопления льда.

Ранее в Петербург прибыла старейшая советская атомная подлодка.

Фото: пресс-служба Смольного