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Петербургский ледокол "Невская застава" отправился на диагностику
Сегодня, 15:59
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Петербургский ледокол "Невская застава" отправился на диагностику

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Специалистам предстоит определить техническое состояние элементов судна, подтвердить его класс, а также оформить новое свидетельство о классификации.

Петербургский буксир-ледокол "Невская Застава", обеспечивающий экологическую безопасность в акваториях города, отправился на диагностику и плановый межнавигационный ремонт. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе Смольного. 

До зимнего сезона специалистам предстоит определить техническое состояние элементов судна, подтвердить его класс, а также оформить новое свидетельство о классификации. В конце проверки ледокол получит судовые регистровые документы, подтверждающие его годность к работе. 

В навигационный период ледокол понадобится при ликвидации разливов нефтепродуктов или тушении пожаров на судах и прибрежных территориях. В зимний период – для мониторинга и предотвращения скопления льда.

Ранее в Петербург прибыла старейшая советская атомная подлодка. 

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: диагностика, ледокол, невская застава
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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