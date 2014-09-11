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В Петербург прибыла старейшая советская атомная подлодка
Сегодня, 14:13
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В Петербург прибыла старейшая советская атомная подлодка

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Она станет экспонатом в Музее военно-морской славы в Кронштадте.

В Петербург прибыла первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол". Об этом рассказали в группе "Кронштадт | Остров фортов" в "ВКонтакте".

Подлодка проделала путь от Снежнегорска по Баренцеву и Белому морю, затем вошла в Беломорско-Балтийский канал, проплыла через Онежское и Ладожское озера к Петербургу. Последней остановкой станет Кронштадт, в котором подлодку отреставрируют. После этого объект станет центральным экспонатом Музея военно-морской славы в кластере "Остров фортов". На данный момент разрабатывается проект музеефикации.

Отмечается, что подложка транспортировалась внутри дока "Свияга". 

В этом году в Кронштадте реконструируют три форта: "Император Александр I", "Кроншлот" и "Император Петр I". 

Фото: ВКонтакте / Кронштадт | Остров фортов

Теги: к 3 ленинский комсомол, подводная лодка
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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