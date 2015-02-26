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Жителей Ленобласти напугали водоросли в Лемболовском озере
Сегодня, 14:06
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Жителей Ленобласти напугали водоросли в Лемболовском озере

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Специалисты химико-радиометрической лаборатории уже взяли пробы.

В Ленобласти местные жители пожаловались на краску в Лемболовском озере. В пресс-службе администрации 47-го региона рассказали, что темные сгустки в воде – водоросли, а не краситель. Они появляются осенью. 

В Лемболовском озере – водоросли, а не краска. Естественный процесс подготовки водной флоры к зимовке вызвал вчера беспокойство ленинградцев и гостей региона, отдыхавших на берегу водоема. Пробы взяты химико-радиометрической лабораторией по заявкам жителей. 

Пресс-служба администрации Ленобласти

Ранее на Piter.tv: сегодня последний день работы Водной оранжереи в Ботаническом саду в этом году.

Фото: Телеграм / Админка Ленобласти

Теги: водоросли, лемболовское озеро, растения, флора
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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