Жителей Ленобласти напугали водоросли в Лемболовском озере

Специалисты химико-радиометрической лаборатории уже взяли пробы.

В Ленобласти местные жители пожаловались на краску в Лемболовском озере. В пресс-службе администрации 47-го региона рассказали, что темные сгустки в воде – водоросли, а не краситель. Они появляются осенью.

В Лемболовском озере – водоросли, а не краска. Естественный процесс подготовки водной флоры к зимовке вызвал вчера беспокойство ленинградцев и гостей региона, отдыхавших на берегу водоема. Пробы взяты химико-радиометрической лабораторией по заявкам жителей. Пресс-служба администрации Ленобласти

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Фото: Телеграм / Админка Ленобласти