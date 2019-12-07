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Сегодня последний день работы Водной оранжереи в Ботаническом саду в этом году
Сегодня, 11:15
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Сегодня последний день работы Водной оранжереи в Ботаническом саду в этом году

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Детям предложили пройти квест "Тропическое путешествие Муравьишки".

Сегодня, 18 сентября, петербуржцы смогут в последний раз прогуляться по Водной оранжерее Ботанического сада Петра Великого. Экскурсия теперь будет доступна только в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе дендрария.

Сегодня можно будет самостоятельно, без экскурсий, погулять по Тропическому маршруту, Большой Пальмовой и Водной оранжереям. 

Ботанический сад БИН РАН

Детям предложили пройти квест "Тропическое путешествие Муравьишки". Маршрутный лист находится на входе в оранжерею. 

Ранее на Piter.tv: в галерее Beriozka открылась выставка художницы Olia Breva "Три состояния души".

Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург

Теги: ботанический сад, водная оранжерея, куда сходить, природа, флора
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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