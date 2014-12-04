В галерее Beriozka открылась выставка художницы Olia Breva "Три состояния души"

Здесь представлены картины автора за 18 лет творческого пути.

В среду, 14 сентября, в культурном пространстве "Березка" открылась выставка московской художницы Olia Breva "Три состояния души". Наши корреспонденты побывали на вернисаже и поговорили с автором экспозиции о цели проекта.

Работы Olia Breva сочетают в себе традиции лирического направления в русском изобразительном искусстве 1960-х, модернистские настроения и современные приемы. Как рассказала художница, основная цель ее творчества – познание внутреннего мира человека, его души.

Картины очень разные, потому что они являются отражением разного периода. Это разные эмоции, которые реализованы через живопись. Мне кажется, если художник пишет в моменте то, что он не чувствует то, что он не проживает в данный момент – фальшь будет видна. Даже насколько это не было бы технически совершенным – это будет заметно. Всё равно интуитивно мы будем это чувствовать, поэтому очень важно передавать именно то, что волнует. Именно то, чем горишь. Но одновременно мои картины – это не только экспрессия, эмоция момента, но и одна из форм моего духовного пути. Olia Breva, художница

Основные три состояния, которые передают картины автора, – эмпатия, глобальная любовь и желание помочь. Все они связаны друг с другом, по мнению автора.

Кроме того, на этой выставке представлена серия работ про плюшевых медведей. Игрушки отображают людей, их истории. Как отметила художница, медведи выполняют промежуточную функцию между человеком и миром, который существует. Игрушки дарят добро человеку, понимание, иногда подсказывают, как решить проблему.

Ольга состоявшийся автор, осмысленный, хорошо разработанный и так далее. Но это опять же другой взгляд. Мы очень долго думали с названием выставки. Она у нас называется "Три состояния души", потому что выходит именно из тех аспектов, которые Ольга сама прослеживает в своём творчестве. СНХ Кристина Сасонко, основательница галереи Beriozka

Выставку можно посетить до 28 сентября. Экспозиция находится в галерее Beriozka на Лермонтовском проспекте.

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Материал подготовили Ксения Александрова, Маргарита Чкадуа, Мария Шилина.

Видео: Piter.tv