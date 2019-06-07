Актеры рассказали о съемках сериале "Капельник"

Для многих актеров этот сериал в жанре комедии и драмы стал первой масштабной ролью.

В центре сюжета — врач-анестезиолог, который соглашается на нелегальную подработку. Он "откачивает" звёзд после наркотического и алкогольного опьянения. Производством сериала занимался онлайн-кинотеатра PREMIER, а с 19 сентября его начнут показывать на телеканале ТНТ.

Одним из сценаристов выступила Ида Галич, а режиссером стал Илья Аксенов. По словам Аксенова, все звезды знали кто такие "капельники", а для него это стало новым понятием. Было решено снять сериал о такой закулисной жизни.

В итоге мне так понравилась эта тема, что я в неё окунулся. Потом с Идой консультировался, она много чего рассказывала. В итоге всё как-то в одной точке сошлось. Илья Аксенов, режиссер.

Режиссер отметил, что брать дебютантов на главные роли — это большой риск, но это риск, на который, по его мнению, стоит идти. Так, например, этот фильм стал первой серьезной ролью для Анастасии Резник.

У моей героини непростые взаимоотношения с семьёй и родителями. И после этого проекта я ещё больше, хотя я в целом сама как человек привязана к семье, к своим родителям, тем более я из многодетной семьи, ещё больше пересмотрела своё отношение, мне кажется, прониклась к родителям. Анастасия Резник, актриса.

Помимо дебютантов в сериале снялись актеры с опытом: Денис Прытков ("Инсомния"), Сергей Лавыгин ("Кухня", "Нина"), Александр Ратников ("Света с того света", "Салют-7"), Сергей Степин ("Перевал Дятлова", "Мир! Дружба! Жвачка!").

Материал подготовили Ксения Александрова, Маргарита Чкадуа, Мария Шилина для Piter.tv

Видео: Piter.tv; YouTube / Онлайн-кинотеатра Premier