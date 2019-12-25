Жителей Ленобласти могут перевести на кредитные каникулы 

Соответсвующее обращение уже направлено в Москву.

Депутат Законодательного собрания от 47-ого региона Владимир Петров выступил с инициативой о введении кредитных каникул для работников, которые вынуждены были уйти в недоплачиваемый отпуск из-за распространения COVID-19. Просьба направлена главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и министру финансов страны Антону Силуанову. Об этом сообщили РИА Новости.

По словам депутата, текущие меры профилактики необходимы, но отсутствие заработной платы во время карантина резко отражается на благосостоянии населения. Многие россияне сталкиваются с такими проблемами, как задолженности по кредитам и долги по оплате ЖКХ.

Добавим, что в связи с распространением коронавирусной инфекции кредитные каникулы уже были объявлены в нескольких странах.

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