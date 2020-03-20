Заблаговременно начала принимать меры главный санврач страны Анна Попова.

В Кремле оценили меры по борьбе с коронавирусом. Все меры для недопущения распространения коронавируса в России были приняты заблаговременно. Это дало определённый позитивный эффект. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, заблаговременно начала принимать меры главный санврач страны Анна Попова. Также, отметил Песков, в России вовремя создали оперативный штаб по коронавирусу.

При этом ни одна страна мира не смогла предотвратить коронавирус. В том числе и Россия, добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее общественники призвали Путина принять экстренные меры против коронавируса.

Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News