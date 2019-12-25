Это, например, возможность быстрого теста на коронавирус для потенциально заражённых.

Общественники призвали Путина принять экстренные меры против коронавируса. Это врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты. Среди них Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар и другие.

Петиция, которую подписали известны российские общественные деятели, размещена на change.org. Подписавшиеся отмечают, что правительство, по их мнению, предпринимает недостаточные меры против эпидемии.

Они считают, что нужно немедленно осуществить комплекс срочных экстренных мер. Например, возможность быстрого теста на коронавирус для потенциально заражённых. Также они призывают разрешить медучреждениям использовать иностранные качественные экспресс-тесты на COVID-19, не дожидаясь сертификации.

Среди требований есть и умеренный карантин, ограничительные меры, помощь малому и среднему бизнесу.

Ранее ученые оценили вероятность бесплодия из-за коронавируса.