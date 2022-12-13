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Жителей Ленинградской области не будут разводить в День семьи, любви и верности
Сегодня, 20:20
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Жителей Ленинградской области не будут разводить в День семьи, любви и верности

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В этот день обычно вспоминают святых Петра и Февронию, которые прожили вместе всю жизнь и скончались в один день.

Жителей Ленобласти не будут разводить в День семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Все ЗАГСы области будут работать 8 июля. Однако в праздничный день парам разрешено только пожениться. А вот развод придется перенести на другую дату. 

Напомним, в  прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал указ, сделав День семьи, любви и верности официальным праздником. В этот день обычно вспоминают святых Петра и Февронию, которые прожили вместе всю жизнь и скончались в один день. Святые являются покровителями семьи и брака.

Ранее на Piter.tv: в этом сезоне петербургские компании стали чаще искать менеджеров, курьеров и бухгалтеров.

Фото: Piter.tv

 

Теги: день петра и февронии, день семьи любви и верности, ленобласть, разводы, свадьба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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