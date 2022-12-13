Жителей Ленинградской области не будут разводить в День семьи, любви и верности

В этот день обычно вспоминают святых Петра и Февронию, которые прожили вместе всю жизнь и скончались в один день.

Жителей Ленобласти не будут разводить в День семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Все ЗАГСы области будут работать 8 июля. Однако в праздничный день парам разрешено только пожениться. А вот развод придется перенести на другую дату.



Напомним, в прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал указ, сделав День семьи, любви и верности официальным праздником. В этот день обычно вспоминают святых Петра и Февронию, которые прожили вместе всю жизнь и скончались в один день. Святые являются покровителями семьи и брака.

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Фото: Piter.tv