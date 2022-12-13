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В этом сезоне петербургские компании стали чаще искать менеджеров, курьеров и бухгалтеров
Сегодня, 12:59
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В этом сезоне петербургские компании стали чаще искать менеджеров, курьеров и бухгалтеров

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Нужны фирмам и представители рабочего класса.

В Петербурге работодатели стали активнее искать сотрудников. За месяц на сайте  hh.ru. опубликовали 7 тыс. новых вакансий. Об этом свидетельствуют данные сервиса.

Самый большой спрос этой весной на сотрудников транспортной сферы. Средняя зарплата в транспортном секторе на март этого года составляет 64 тыс. рублей.

Кроме того, компании нуждаются в менеджерах по логистике и закупкам, hr-специалистах и бухгалтерах.

Нужны фирмам и представители рабочего класса. Так, можно устроиться кладовщиком, упаковщиком,  автослесарем.

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Фото: Pxhere

 

Теги: исследование, поиск работы, работа, рынок труда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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