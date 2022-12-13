В этом сезоне петербургские компании стали чаще искать менеджеров, курьеров и бухгалтеров

Нужны фирмам и представители рабочего класса.

В Петербурге работодатели стали активнее искать сотрудников. За месяц на сайте hh.ru. опубликовали 7 тыс. новых вакансий. Об этом свидетельствуют данные сервиса.

Самый большой спрос этой весной на сотрудников транспортной сферы. Средняя зарплата в транспортном секторе на март этого года составляет 64 тыс. рублей.

Кроме того, компании нуждаются в менеджерах по логистике и закупкам, hr-специалистах и бухгалтерах.

Нужны фирмам и представители рабочего класса. Так, можно устроиться кладовщиком, упаковщиком, автослесарем.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти перечислили самые необычные и самые популярные женские профессии за 2022 год.

Фото: Pxhere