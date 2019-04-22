Места для проверок выбирались с учетом обращений и жалоб горожан.

В среду, 13 августа, стало известно о том, что в Петербурге за неправильный выгул собак оштрафовали 30 горожан. Об этом сообщили в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Отмечается, что места для проверок выбирались сотрудниками ведомства с учётом жалоб петербуржцев. В итоге проверка прошла в Кировском районе.

В рамках совместной работы было пресечено более 30 правонарушений, проведено порядка ста профилактических бесед, составлено 14 протоколов за нарушения правил выгула собак. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Штрафы для недобросовестных собаководов составили 5 тысяч рублей.

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