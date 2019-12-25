Жителей Европейской части России предупредили о сильном похолодании. С заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит агентство "РИА Новости".
Он рассказал, что противостояние западного циклона и восточного антициклона спровоцирует уход циклонического образования на северо-восток европейской территории России. Также, отметил Вильфанд, в центре страны вновь будет область высокого давления.
В воскресенье днём и ночью температура составить от минус пяти до минус десяти градусов. Погода обещает быть солнечной, без осадков. При этом с четверга до субботы в европейской части России будут снегопады — возможны метель, гололедица и снежные заносы.
Ранее петербуржцев предупредили о налипании мокрого снега и гололедице в среду.
Фото: pixabay.com
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