Петербуржцев предупредили о налипании мокрого снега и гололедице в среду

Атмосферное давление будет интенсивно понижаться.

В среду, 23 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода. Утром и днем пройдут мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах города возможно налипание мокрого снега и гололедица. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров покажут -1…+1 градус. Порывы южного ветра составят 3-4 м/с. Атмосферное давление будет интенсивно понижаться и концу дня составит 758 мм рт. ст.

Ранее в МЧС призвали петербуржцев не выходить на лед.

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