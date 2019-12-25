В МЧС призвали петербуржцев не выходить на лёд

В Северной столице из-за плюсовой температуры наблюдается темный и светлый нилас – молодой или только образовавшийся лед. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Соответствующее погодное явление наблюдается в акватории Невской губы у Петербурга, Петергофа и Лисьего Носа. Небольшие льдинки выносит в открытый залив.
Горожан просят не выходить на лёд. Напомним, что до 15 января в Петербурге официально действует запрет выхода на лед.
Ранее мы сообщали о том, что МЧС предупреждает петербуржцев о гололедице в понедельник.
Фото: pixabay
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