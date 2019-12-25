МЧС предупреждает петербуржцев о гололедице в понедельник

Воздух прогреется до двух градусов тепла.

В понедельник, 21 декабря, в Петербурге ожидается гололедица. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 0 до +2 градусов. Отметим, что осадков не ожидается.

Порывы ветра ожидаются с юго-запада со скорость от 6 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление не изменится.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге заметили отчаянных рыбаков, которые вышли на лед в плюсовую погоду.

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