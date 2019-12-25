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В Петербурге заметили отчаянных рыбаков, которые вышли на лед в плюсовую погоду
Сегодня, 13:49
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге заметили отчаянных рыбаков, которые вышли на лед в плюсовую погоду

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Пользователи соцсетей поразились такой безответственности.

В воскресенье, 20 декабря, в Петербурге заметили отчаянных рыбаков, которые вышли на лед в плюсовую погоду. Фото и видео с места событий появились в соцсетях. 

Пользователи соцсетей поразились такой безответственности рыбаков.

На улице +3, но рыбакам, что собрались в Галерной гаване это ни о чем не говорит. Как можно быть настолько безответственными?

очевидцы

Напоним, что сегодня Петербург окутает атлантическое тепло. Столбики термометров покажут в Петербурге от +2…+4°, а по области -1…+4°.

Ранее мы сообщали о том, что рыбакам, вышедшим на лед Финского залива, выписали первые штрафы.

Фото: pixabay, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк

Теги: погода, рыбаки, рыбаки вышли на лед, штрафы рыбаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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