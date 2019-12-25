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Жителей Екатеринбурга бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
Сегодня, 16:14
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matveyvn

Жителей Екатеринбурга бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу

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На сегодняшний день в Свердловской области насчитывается более 10 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Жителей Екатеринбурга бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Начало тестирования запланировано на 23 июня — в нём смогут участвовать граждане любых возрастов. Для участия желающим придётся заполнить специальную анкету. При помощи случайной выборки определят участников, после чего их пригласят в лабораторию.

Отметим, что на сегодняшний день в Свердловской области насчитывается более 10 тысяч случаев заболевания COVID-19. Данный регион — один из лидеров по данному показателю в региональной статистике.

Ранее в Москве умер первый ребенок от осложнения, вызванного COVID-19.

Теги: екатеринбург, свердловская область, тестирование на антитела
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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