На сегодняшний день в Свердловской области насчитывается более 10 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Жителей Екатеринбурга бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Начало тестирования запланировано на 23 июня — в нём смогут участвовать граждане любых возрастов. Для участия желающим придётся заполнить специальную анкету. При помощи случайной выборки определят участников, после чего их пригласят в лабораторию.

Отметим, что на сегодняшний день в Свердловской области насчитывается более 10 тысяч случаев заболевания COVID-19. Данный регион — один из лидеров по данному показателю в региональной статистике.

Ранее в Москве умер первый ребенок от осложнения, вызванного COVID-19.