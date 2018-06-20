Петербурженка предстанет перед судом за торговлю наркотиками в Колпинском районе

Во время визита на квартиру женщины у нее были изъяты 100 грамм наркотического вещества.

Прокуратура Санкт-Петербурга направила в Колпинский районный суд уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, подсудимая в 2018 году сбыла жителю Колпинского района почти 20 грамм наркотической смеси. Покупатель был задержан полицией и не стал утаивать от сотрудников данные продавца.

Во время визита на квартиру женщины у нее были изъяты 100 грамм наркотического вещества, а также 80 граммов смеси, содержащей наркотик. Также сотрудники нашли 317 пакетиков, предназначенных для фасовки психотропных средств. Помимо обвиняемой следователи проверяют трех ее взрослых сыновей.

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