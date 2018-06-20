Несовершеннолетний петербуржец проведет год в колонии за избиение людей в Таврическом саду

Подростка признали виновным в кражах и побоях.

Cмольнинский районный суд приговорил несовершеннолетнего подростка, подозреваемого в нападении на людей в Таврическом саду вместе с еще несколькими подростками, к году воспитательной колонии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Подростка признали виновным в кражах и побоях. В срок отбывания наказания ему также зачтут срок содержания под стражей с 29 августа 2018 года до вступления приговора в законную силу.

Напомним, в августе 2018 года подростки нападали на прохожих в Таврическом саду. Одному они сломали челюсть, второму нос. Также главный подозреваемый (по версии следствия) избил учителя гимназии и украл со скамейки телефон.

Ранее на Piter.TV: Родители "банды АУЕ" из Таврического сада не признают причастность детей к этому движению.

Фото: Piter.TV