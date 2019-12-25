Суд Петербурга отправил на принудительное наблюдение у психиатра юношу за нацистское приветствие

Также подростку придется пройти через 120 часов обязательных работ.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении несовершеннолетнего гражданина (17 лет). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в январе у памятника О.Ф. Берггольц наступил на цветы, находящиеся на постаменте, возложенные в честь дня полного освобождения Ленинграда от блокады, после чего неоднократно поднял свою правую руку вверх, сделав таким образом жест нацистского приветствия, сопроводив его фразой.

Молодой человек свою вину признал. Суд назначил ему 120 часов обязательных работ и принудительное наблюдение у врача-психиатра.

Ранее сообщалось, что петербуржец ответит в суде за случайную смерть хозяина квартиры на 14-ой линии В.О..

Фото: Piter.TV