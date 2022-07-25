Петербуржец ответит в суде за случайную смерть хозяина квартиры на 14-ой линии В.О.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности.

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего уроженца Астраханской области. Он обвиняется по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в феврале обвиняемый на кухне квартиры дома на 14-ой линии В.О., в ходе драки с хозяином квартиры нанес ему удар ножом в голень.

В результате удара потерпевшему причинена колото-резанная рана голени с полным пересечением большеберцовой артерии, осложнившаяся острой кровопотерей, в результате чего наступила смерть.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд.

Ранее сообщалось, что житель Ломоносова предстанет перед судом за избиение знакомого до смерти из-за ревности.

Фото: Piter.TV

