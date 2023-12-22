После рейдов в Таврическом саду и Воскресенском сквере в отношении пяти владельцев собак составили протоколы

Кроме того, было проведено 11 профилактических бесед.

В Таврическом саду и Воскресенском сквере комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга и полицейские провели рейды по выявлению нарушений правил содержания и выгула собак. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 19 февраля.

В ходе обследования территории составили 5 административных протоколов в отношении владельцев собак, которые выгуливали своих питомцев с нарушением законодательства – без поводка или намордника. Кроме того, было проведено 11 профилактических бесед.

Подобные рейды проводятся на постоянной основе по всему городу. Нарушителям грозит штраф от 1 до 5 тыс. рублей. Пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцам порекомендовали не кормить кошек и собак итальянским кормом.

Фото: пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга