Проект реконструкции оранжерей Таврического сада представили на ПМЭФ

Работы обещают завершить к 2025 году.

Открытие оранжерей Таврического сада и общественного пространства при них после масштабной реконструкции запанировано на 2025 год. Об этом сообщили представители "Газпрома" в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ). С макетом проекта ознакомился корреспондент Piter.TV.

В ходе работ специалисты не только приведут оранжереи в порядок, но и построят 14 новых корпусов высотой 1-2 этажа.

Также пространство включит в себя концертный зал, ресторан и зал для проведения выставок произведений искусства. В самих оранжереях расположатся несколько троп с экзотическими растениями.

Ранее мы сообщили о том, что новую Lada X-Cross 5 показали на ПМЭФ.

Фото и видео: Piter.TV