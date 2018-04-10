Проект реконструкции оранжерей Таврического сада представили на ПМЭФ

Открытие оранжерей Таврического сада и общественного пространства при них после масштабной реконструкции запанировано на 2025 год. Об этом сообщили представители "Газпрома" в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ). С макетом проекта ознакомился корреспондент Piter.TV.
В ходе работ специалисты не только приведут оранжереи в порядок, но и построят 14 новых корпусов высотой 1-2 этажа.
Также пространство включит в себя концертный зал, ресторан и зал для проведения выставок произведений искусства. В самих оранжереях расположатся несколько троп с экзотическими растениями.
Ранее мы сообщили о том, что новую Lada X-Cross 5 показали на ПМЭФ.
Фото и видео: Piter.TV
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