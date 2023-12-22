Петербуржцам порекомендовали не кормить кошек и собак итальянским кормом

Инспекция показала отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов.

Жителям Петербурга порекомендовали не кормить своих питомцев итальянским кормом. В последнее время в Россию приходит некачественная продукция. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В ноябре прошлого года ведомство в результате проверки выявило нарушения как в работе компетентного ведомства Италии, так и в работе самих производителей кормовой продукции. В связи с этим с 6 февраля вводится запрет на ввоз итальянского корма Hill"s.

Инспекция показала отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов, заявленным на маркировке, недостаточную температурную обработку сырья в процессе производства кормов, а также отсутствие сведений и документов о происхождении сырья, используемого при производстве кормов для кошек и собак. Пресс-служба Россельхознадзора

Ранее мы писали, что изменился порядок действий при обнаружении животных без владельцев в поездах. Регламент изменился после гибели кота Твикса из Петербурга.

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