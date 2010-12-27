Жительниц Ленинградской области проверят на ВИЧ

Ленинрадская область входит в первую десятку ВИЧ-инфецированных регионов РФ.

Жительниц Волховского и Лужского районов проверят на ВИЧ и наркотики. Об этом стало известно из информации, размещенной на сайте госзакупок.

На сайте появилось 2 электронных аукциона от областного комитета по здравоохранению: один исполнитель должен провести экспресс-тестироваие женщин на ВИЧ, а второй должен оказать услуги по профилактике для женщин и девушек, которые употребляют наркотики. Из бюджета 47 региона на это выделят 2,5 миллиона рублей.

С жительницами этих двух районов будут беседовать, чтобы понять, кто находится в зоне риска. В Лужском районе проверят 200 человек, в Волховском - 300.

Ленинрадская область входит в первую десятку ВИЧ-инфецированных регионов РФ. Также ВИЧ-инфицированных проконсультируют в роддомах Ленобласти.

Фото: Газета "Твой Континент"/ ВК