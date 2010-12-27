ВИЧ-инфицированных проконсультируют в роддомах Ленобласти

С женщинами будет общаться консультант с положительным ВИЧ-статусом, который не скрывает его.

В роддомах Ленинградской области и Петербурга стартовал проект "Равная поддержка" ассоциации "Е.В.А.". Он предполагает помощь равного консультанта беременным ВИЧ-положительным и женщинам с детьми до трех лет. Об этом сообщает MR7.

Данный проект начали тестировать в Ленинградской областной больнице Тосно, в отделении обсервации роддома №16 (сюда привозят рожать тех женщин, которые во время беременности не проходили теста на ВИЧ-статус, либо ВИЧ-положительные женщины без регистрации, с зависимостями, либо те, кто отрицает свой положительный ВИЧ-статус и отказывается от терапии), в больнице Боткина (сюда поступают на сохранение ВИЧ-положительные женщины).

Равный консультант в определенные дни приезжает в роддома и примерно по 40 минут общается с каждой женщиной. Равный консультант в роддоме — это женщина с положительным ВИЧ-статусом, которая его не скрывает, и у которой получается доверительный разговор с беременными и только что родившими ВИЧ-положительными женщинами.

Такой же проект планируется реализовать в Гатчине и во Всеволожске. Также "Равную поддержку" хотят оказывать на дому, после выписки молодых мам.

На прошлой неделе в Гатчине оборудовали перинатальный центр.

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