В Гатчине оборудовали перинатальный центр

Современное медицинское учреждение оборудовано по последнему слову техники.

В Гатчине завершилось медицинское оснащение нового перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Центр оснастили диагностическим оборудованием экспертного класса, магнитно-резонансным томографом, позволяющим заблаговременно отследить патологии беременности, а также цифровыми ультразвуковыеми аппаратами, минимизирующие влияние процедуры обследования на здоровье. Для новорожденных приобрели аппараты искусственной вентиляции легких, инкубаторы для выхаживания, открытые реанимационные системы.

В центр поступило более 2000 единиц техники, свыше 5000 единиц мебели и 4 тысячи технологического и бытового оборудования. Врачи, акушеры и медсестры уже приступают к своей непосредственной работе.

Перинатальный центр в Гатчине способен принять одновременно 130 будущих мам. Также здесь также будет работать консультативно-диагностическое отделение на 300 посещений в день и отделение дневного стационара для беременных.

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