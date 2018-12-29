Житель Петербурга надругался над 9-летней девочкой в коммуналке

Подозреваемый в педофилии уже задержан.

Накануне в полицию Петербурга обратился 62-летний мужчина и заявил, что 27-летний сосед по коммуналке надругался над его 9-летней дочерью. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам петербуржца, молодой человек развратил школьницу, а затем изнасиловал ее. Подозреваемый в педофилии в настоящий момент задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Ленобласти мигрант изнасиловал и хотел убить сестру экс-возлюбленной.

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