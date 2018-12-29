В Ленобласти мигрант изнасиловал и хотел убить сестру экс-возлюбленной

Оказалось, что девушка мешала ему помириться с бывшей.

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя среднеазиатской республики. Мужчину обвиняют в изнасиловании и попытке убийства знакомой. Кроме того, он похитил у девушки сумку и паспорт. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

По версии следствия, 25-26 декабря 2017 года подозреваемый встретился с 26-летней сестрой своей экс-возлюбленной. Обманным путем он вывез ее во Всеволожский район Ленобласти, где изнасиловал. Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина попытался убить потерпевшую, а после бросил ее в канаву на обочине автодороги. Девушке удалось освободиться и обратиться за помощью. Ее госпитализировали и спасли. Кроме всего прочего, мужчина украл сумку своей жертвы вместе с паспортом и ценными вещами.

Как выяснилось, мигрант мстил петербурженке за то, что она мешала ему помириться с возлюбленной. Теперь он ответит за все злодеяния перед судом.

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