В Петербурге мужчина зарезал соседа по коммуналке

В отношении подозреваемого в убийстве возбуждено уголовное дело.

Утром 15 апреля в одной из комнат в коммунальной квартире на Среднеохтинском проспекте нашли труп пенсионера. На груди у погибшего мужчины были многочисленные колото-резаные раны. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

В скором времени стражи порядка вычислили предполагаемого убийцу. Им оказался сосед умершего. По некоторым данным, инцидент произошел 13 числа. Мотив пока неизвестен.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Следователи ведут расследование. Выясняются обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.TV