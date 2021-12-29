Житель Железногорска переоделся в полицейскую форму и угрожал незнакомцу

Против мужчины-"полицейского" возбуждено несколько уголовных дел.

Житель Железногорска приехал на разборки с девушкой в полицейской форме и с оружием. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что в Красноярском крае мужчина решил угрожать незнакомцу ради того, чтобы найти девушку. Пострадавший уточнил, что переодетый в форму представителя закона местный житель проник к нему в квартиру. Он стал расспрашивать хозяина об их общей знакомой. С собой у мужчины был предмет, напоминающий пистолет Макарова.

В настоящее время подозреваемый задержан. Его личность установлена. Выяснилось, что фигурантом дела стал ранее не судимый 27-летний мужчина. Он объяснил, что утром ему написала девушка, с которой он давно не общался. По его мнению, она писала оскорбительные вещи, поэтому мужчина решил найти знакомую и лично побеседовать. Правонарушителю удалось найти родственников девушки, ее друзей. По одному из адресов злоумышленник решил использовать поддельное служебное удостоверение. С помощью соседки он проник в квартиру 32-летнего мужчины, где произошёл конфликт.

Позже оперативники нашли в квартире и гараже подозреваемого полицейскую форму, пять единиц газового и охолощенного оружия, и фальшивое удостоверение. Ведется расследование по статьям за угрозу убийством, подделке документов. Также мужчина привлечен к административному наказанию за незаконное ношение форменной одежды. Местный житель вышел под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Находящийся в федеральном розыске мошенник сам сдался полицейским в Ленобласти.

Фото и видео: Telegram / SHOT

