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Житель Всеволожского района Ленобласти подозревается в поджоге недвижимости матери
Сегодня, 11:45
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Житель Всеволожского района Ленобласти подозревается в поджоге недвижимости матери

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Сотрудники полиции задержали злоумышленника.

Во Всеволожском районе Ленобласти поймали местного жителя, которого подозревают в поджоге бани и сарая матери. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону сегодня, 16 января. 

В полицию обратилась подруга пострадавшей. Она рассказала стражам порядка, что у жительницы поселка Кирпичный завод огонь уничтожил баню и повредил сарай. Причину возгорания приятельницы самостоятельно не смогли установить.

Правоохранители выяснили, что здания поджег сын 71-летней женщины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Шушарах школьница попала под колеса автобуса.

Фото: Piter.tv

Теги: житель всеволожска, имущество матери, поджог бани и дома, пожар в ленобласти
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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