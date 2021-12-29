Житель Всеволожского района Ленобласти подозревается в поджоге недвижимости матери

Во Всеволожском районе Ленобласти поймали местного жителя, которого подозревают в поджоге бани и сарая матери. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону сегодня, 16 января.
В полицию обратилась подруга пострадавшей. Она рассказала стражам порядка, что у жительницы поселка Кирпичный завод огонь уничтожил баню и повредил сарай. Причину возгорания приятельницы самостоятельно не смогли установить.
Правоохранители выяснили, что здания поджег сын 71-летней женщины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Шушарах школьница попала под колеса автобуса.
Фото: Piter.tv
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